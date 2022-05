A tavasz lassan leköszön, ilyenkor a kizöldülő fák és bokrok mellett a gasztronómia is átesik a nagy ébredésen. De milyen receptek illenek ehhez az időszakhoz?

Szendrei Bence kreatív séf érdeklődésünkre kifejtette,

április-május kifejezetten a spárga, a medvehagyma, a kucsmagomba szezonja, de akár a rebarbara is ilyenkor érhető el. Utóbbi ráadásul kiváló alapanyag desszertekhez is.

– Nem egy bonyolult növényről van szó. Ha a savanyú, aromás ízét megsegítjük némi cukorral, kitűnő gyümölcsös pitéket, leveseket, salátákat lehet belőle készíteni. Fontos kiemelni, hogy a rebarbara szárát tavasszal érdemes leszedni. Erre azért sem árt odafigyelnünk, mert hiába évelő növény, ha nyáron szedjük le, apránként kifárad, és egy-két éven belül valószínűleg nem bújik elő több hajtása. Illetve gyakran felmerülő dilemma, hogy piros vagy zöld szárút vegyünk-e? Nos, elmondhatom, teljesen mindegy a színe, egyedül annyi a különbség a kettő között, hogy mennyi fényt kaptak a növekedés során, ízre azonban ugyanolyanok – mondta Szendrei Bence, hangsúlyozva, a növény levele mérgező, így jó elkerülni.

Édes választás

A séf kedvenc epres, rebarbarás pitereceptjét is megosztotta velünk. – A külső, szálas részét lehúzzuk, mint a zellernek. Felszeleteljük, majd felvágott eperrel, vaníliával, cukorral és egy csipet sóval összekeverjük. A cukor ilyenkor vizet von ki a gyümölcsből, zöldségből egyaránt, így amikor már elég nedves a tálban lévő anyag, búzadarával megszórjuk, ami megszívja magát az ízekkel. Ez az alapmasszánk, melyhez készítünk egy hagyományos pitetésztát, és egy formában elősütjük, majd a rebarbarás, epres tölteléket beletesszük és 190 fokon 30 perc alatt el is készül a desszertünk. A tetejét egyébként be is rácsozhatjuk, vagy megszórhatjuk egy morzsalékos állagú tésztával, úgynevezett crumble-lel. Fogyaszthatjuk vaníliafagylalttal- vagy sodóval, de vaníliashake-et vagy desszertbort is ihatunk mellé, mint kísérő. Sőt, magában is kitűnő választás, ilyenkor azonban nem árt kicsivel több cukrot hozzáadni a rebarbara savanykás íze miatt – összegezte.

Az epres, rebarbarás pite magában is rendkívül finom, ilyenkor azonban több cukrot igényel | Forrás: Shutterstock

Könnyű főzelék

Szendrei Bence a sós ízek kedvelőire is gondolt. – Én nagyon szeretem a tavaszi főzelékeket. Nem a tipikus, liszttel besűrített verzióra gondolok, inkább egy jól variált tavaszi zöldségkollekcióra. Retek, zöldborsó, medvehagyma, kucsmagomba, karalábé, lóbab – minden ilyen csodaszép, színes alapanyagot össze lehet vegyíteni. A recept lényege, hogy felvágjuk ezeket a zsenge zöldségeket, és egy vajalaplén megpároljuk, így a vaj zsírossága ad egy mártásállagot az ételünknek. Sóval, borssal, fokhagymával, citromlével fűszerezhetjük. Ehhez nagyon jól passzolnak a sült húsok: egy hal, egyszerű csirkemell, vagy a savasabb verzióhoz sertésdagadó, hasaalja – mondta.

A tavaszi főzelékek nemcsak ízletesek, hanem egészségesek is | Forrás: Shutterstock

A kreatív séf elárulta, nem véletlen a sok tavaszi recept, saját kertje van, ahol folyamatosan kísérletezhet a szezonális ételekkel. – Tavasszal az éttermek is újítják a menüiket, a szakemberek ilyenkor szárnyalnak, megalapozzák az évet. Minél több új receptet találunk ki, annál érdekesebb lesz az év – tette hozzá.

PSz