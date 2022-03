A tavaszi fáradtság furcsa ellentmondás, ugyanis a természet körforgásában ez az évszak a megújulást az újrakezdést jelenti, néhányan közülünk mégis krónikus fáradtsággal küzdünk, amihez még egy adag rosszkedv is társulhat – fogalmazott dr. Négyesi Anna természetgyógyász a Napló érdeklődésére, s többek közt magyarázatot adott arra, miért is érezzük magunkat a tavasz első heteiben kimerültnek.

– Ennek az állapotnak a hátterében sokféle folyamat állhat. Ahogy a természetben ilyenkor szinte minden változik, ezzel a szervezetünk nem minden esetben tud lépést tartani. A nappalok hosszabbodnak, több fényt kapunk, az alvás-ébrenlét szabályozásában részt vevő hormonok szintje is változik. Az étkezésünk is egészen más jellegű a téli hónapokban, ezért anyagcserénk lelassult. Vitamin- és ásványianyag-tartalékaink kiürültek, immunrendszerünk is kimerülőben van. Ahogy a hőmérséklet emelkedik, az erek kitágulnak, vérnyomásunk csökken. Mindezek oda vezetnek, hogy felborul a belső egyensúlyunk – hívta fel a figyelmet. Arra is kitért, milyen tüneteket észlelhetünk magunkon március vége felé, amikor beköszönt az igazi jó idő. – Motiválatlanok, stresszesek, aluszékonyak, fejfájósak vagyunk. Felléphet szédülés, a koncentráció gyengülése. Mindezek ismeretében tudatosan kezdjük el szervezetünket a téli üzemmódból a tavasziba átállítani! Táplálkozásunkon változtassunk, a korábbi zsírosabb, nehezebb emészthető ételeinket fokozatosan cseréljük le anti­oxidáns hatású idényzöldségekre. Ezek friss vitamin- és ásványianyag-tartalmuknál fogva feltöltik kiürült raktárainkat. Jelentős rosttartalmuk tehermentesíti az emésztésünket, amely jelentős szerepet tölt be az immunrendszerünkben – fogalmazott.

– A D- és B-vitamint természetes módon tudjuk pótolni: tojás, tengeri halak, sajtok és tejtermékek fogyasztásával. A magnézium és szelén, amelyek az idegrendszer működéséhez nélkülözhetetlenek, megtalálhatók az olajos magvakban, hüvelyesekben, fokhagymában, brokkoliban. A krómnak, cinknek, mangánnak aktív szerepe van a szénhidrát-anyagcserében, mindezek a teljes kiőrlésű gabonákban, sajtokban, húsokban találhatók meg. Folyadékfogyasztásunk nagy részét ivóvíz mellett gyógyteákkal is fedezhetjük, melyek koffein nélkül is gondoskodnak arról, hogy frissek és üdék legyünk – jegyezte meg Négyesi Anna. Hozzátette, a testmozgás remek ellenszere a fáradékonyságnak, számos pozitív hatással rendelkezik. Jótékonyan hat a keringésre, emelkedik a vérnyomás, le­lassult anyagcserénket vitalizálja. Erősödnek csontjaink, izmaink és ízületeink. Alvásunk nyugodtabb lesz, mindeközben a boldogsághormonnak nevezett szerotonin is termelődik.

