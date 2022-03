Mint ismeretes, a derecskei Almavirág Team, vagyis Breitenbach Attila és Balogh Szabolcs nyerte szombaton a Magyarország étele szakácsversenyt. A hajdúsági páros a díjjal kapcsolatban a Naplónak nyilatkozott.



Ikonikus ételek



A debreceni ízmesterek már tavaly is közösen vettek részt a versenyen. Idén a legjobb 24 tagjaként, a legmagasabb pontszámmal kerültek a középdöntőbe, majd nyerték meg abszolút elsőként a kiírást. Az előző évben a vadak álltak a verseny középpontjában, idén a „Talpra magyar” témájú, Petőfi életéhez, költészetéhez kötődő megmérettetés kapcsán szürke marha alapanyagból kellett dolgozniuk a séfeknek. Az indulók ezen felül vajat, és bármely, hazai öko- vagy védjegyes terméket használtak remekművükhöz. – Adott volt a kiírás, a téma, és az alapanyag. Csak ki kellett találnunk, hogyan lehetne ezeket összefésülni – kezdte mondandóját Balogh Szabolcs. – Mivel hajdúságiak vagyunk, közel volt a Hortobágy, melynek neve összeforrt a szürke marhákkal. Petőfi amikor elindult gyalog Budapestre, az úti leveleiben írt a helyről, ezért ennek tiszteletére neveztük el Hortobágy ízeinek az ételeinket (marhafartő borókával, slambuc, lecsó, és zsályás vajmártás).

A fiatal séf kitért arra is, hogy a zsályás vajmártás apropóját szintén a pusztaság adta, hiszen ez a gyógynövény jellemző a hortobágyi területeken, a szürke marhák legelik is azt. Hozzátette, hatalmas megtiszteltetés, hogy elnyerték a díjat.

A közös munka sikere

Breitenbach Attila a győzelem pillanatairól is szót ejtett. – Az első három aranyfokozatot elért párost kihívták a színpadra, elsőre azt gondoltuk, a győztes még a sorok között ül. Ám kiderült, hogy mi nyertünk, egészen elképesztő élmény volt. Amellett, hogy a kollégák, családtagok örömüket fejezték ki az elsőségünkkel kapcsolatban, a konyhai munkánkat ellenőrző zsűritag is úgy fogalmazott, kirázta a hideg, amikor megtudta, mi lettünk az abszolút győztesek – emelte ki.

A tapasztalt szakember 22 éve van a szakmában, séfként 8-10 éve dolgozik, ebből 3 éve Balogh Szabolccsal (akit már tanuló kora óta ismer). – Rengeteg versenyen jártunk már, a Magyarország étele versenyben pedig végre közösen is kipróbálhattuk magunkat. Kollegiális a viszonyunk, folyamatosan egyeztetünk, mit és hogyan tehetnénk jobbá. Elsőnek leülünk, megálmodunk egy ételt, kitaláljuk, megrajzoljuk, majd megpróbáljuk megvalósítani, aprólékosan, a kellő rutinnal megtalálva az odaillő ízvilágokat. Ez a verseny is nagyjából 1 hónap felkészülést igényelt – mondta, hozzátéve, nemsoká Luxemburgba utaznak a világbajnokságra, ahol szintén szeretnének meglepetést okozni. – Mindketten kreatívak, hasonló gondolkodásúak vagyunk, így az összhang adott. Mindent megteszünk azért, hogy a világbajnokságon is jól teljesítsünk, szerencsére a munkahelyünk is nagyon támogató, ha a versenyekre való felkészülésről van szó.

