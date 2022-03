Megindult a fészekrakó időszak a madaraknál. A feketerigók és a cinegék már hívják társaikat, és már hordják be az első fűszálakat a fészekaljba. Az etetőkben még nyomokban megtalálható némi napraforgó, azonban amint beköszönt a tavasz, ideje felfüggeszteni a madáretetést. Hiszen az etetőkben található szénhidráttartalmú élelem a téli időszakra fontos, a fiókanevelés időszakában viszont a fehérjetartalmú eleséggel kell táplálkozniuk a madaraknak – tudta meg a Napló Váradi Zoltántól, a Természettár vezetőjétől. A hideg hónapokban a Future of Debrecen mozgalom által kihelyezett kihelyezett közösségi madáretetőket még fel lehet tölteni, de a tavasz közeledtével a mozgalom tagjai nagyobb hangsúlyt fektetnek az odúk biztosítására.

– A Debreceni Nagyerdő egy fantasztikus kincsünk, szinte minden pillanatban tud valamilyen újdonsággal szolgálni. Más képet mutat az egyes évszakokban, de még a különböző napszakokban is. Nemcsak az erdő lenyűgöző fái, hanem az erdőben lakó más élőlények is. Akárcsak a madarak, akiket mi is tudunk segíteni, hogy itt maradjanak és szaporodjanak, így egy tartós állomány a faj fennmaradását is biztosíthatja – mesélte a természetvédelmi mérnök.

A Future of Debrecen csapata a Parkerdő külső karéján folyamatosan dolgozik egy olyan madárodú sétány kialakításán, amely amellett, hogy elősegíti az odúban fészkelő madarak megtelepedését és a fiókanevelést, bemutatja az erdőben előforduló madarakat is.

Forrás: Future of Debrecen

– Az odúkat úgy helyezzük ki, hogy ez a madarak számára megfelelő és hozzáférhető legyen. A kuvikodú például négyméteres magasságban, a fakusz odú viszonylag alacsonyan, közvetlenül a fa törzsére van erősítve. De a szemfülesek megtalálhatják a macskabagoly odúkat is, ezek a hatalmas dobozok egészen magasan figyelhetőek meg – ismertette a szakember.

A Parkerdőben minden hónapban tartanak Nature of Debrecen sétákat. Minden egyes túrán odúkat is kihelyeznek a szervezők. Ha már elegendő számú odú lesz felszerelve, kikerülnek az információs táblák is, amelyek bemutatják az ott fészkelő fajokat. Lesznek olyan odúk is, melynek lakói ugyan nincsenek jelen a Nagyerdőn, de az iskolásokat célzó környezeti nevelési jelleggel később is felismerhető lesz bárki számára például egy vércse lakhelye. A madárodúk folyamatosan kint maradnak, elkészültük után hosszú évekig láthatóak lesznek.

– Nemcsak a madaraknak szeretnénk kedvezni, hanem a denevéreknek is. A régiek felújítása mellett új denevérházakat is felszerelünk. Ezek a lombkorona szintjén elhelyezkedő nagyobb dobozokon nincs kerek berepülőnyílás, hanem a ház alján található réseken keresztül gyakorlatilag felsétálnak az állatok. A denevérek rendkívül hasznos élőlények, a hazai példányok kivétel nélkül repülő rovarokkal táplálkoznak. Mondhatni ők a legjobb bio-szúnyogírtóink, hiszen egy denevér egyetlen éjszaka alatt elfogyaszt akár háromezer szúnyogot is, amelyeket – ha a denevérek nem lennének – nekünk kellene megetetnünk –mondta Váradi Zoltán.

Forrás: Future of Debrecen

A következő séta március 12-én, szombaton 10 órakor veszi kezdetét a Nagyerdei Stadion Északi Rendezvényterénél. Ezúttal egy új helyszín bejárására adódik lehetőség: Pallagig sétálhatnak el együtt az állatbarátok és a természetkedvelők.

HL