Február negyedikét huszonkét évvel ezelőtt nyilvánították rákellenes világnappá. Azóta a kezdeményezés erőteljes mozgalommá vált. A Magyar Rák­ellenes Liga (MRL) számára rendkívül fontos az említett dátum, mégpedig azért, mert

évente a halálozások 40 százalékáért a rákbetegség felel, a többi 60 százalékot keringési, érrendszeri betegségek, balesetek adják

– fogalmazott a Naplónak Borosné Eszter, az MRL debreceni alapszervezetének és segítő szolgálatának vezetője. Kiemelte, Magyarországon évente körülbelül 33 ezren, a világon pedig hozzávetőleg 7,6 millióan halnak meg valamilyen daganatos megbetegedésben. Mint elmondta, a férfiaknál magasabb a halálozási arány, később mennek el szűrésekre, fordulnak szakemberhez.

– Olyan jövőért dolgozunk, amelyben az emberek megőrzik egészségüket, a rákbetegeket a legmagasabb színvonalon kezelik, méltósággal és jó életminőségben élnek. Céljaink: támogatni az egészség megőrzését, a rák kockázatának csökkentését, korai felismerését. Összehangolni az ez irányban dolgozó szervezetek munkáját, képviselni a magyar rákellenes mozgalmat mind hazai, mind nemzetközi fórumokon – hangsúlyozta Borosné Eszter.

Lelki segítségnyújtás

A szolgálatvezető kiemelte, nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy az időben felfedezett rákos betegség gyógyítható, éppen ezért nélkülözhetetlennek tartják, hogy a szűrésekre is felhívják a figyelmet. – A rákellenes világnap több, mint egy időpont a naptárban, ezért azt szeretnénk elérni, hogy ne csak február 4-én, hanem azt követően is figyeljünk oda magunkra, egymásra. Fő célkitűzéseink a jövőben is megmaradnak: az egészségtudatos magatartás formálása, a kibővített Európai rákellenes kódex pontjainak megismertetése, a lelki segítségnyújtás – jegyezte meg.

Hozzátette, a jövőben is elengedhetetlen lesz számukra az önkénteskedés, a közös séták, programok, továbbá a szűrések megszervezése: a melanoma, valamint a száj­üregi rák szűrése. – Szeretnénk a lakosság minél szélesebb körének figyelmét megragadni, mi magunk is az egészséges életmódra törekszünk, és másokat is arra buzdítunk. Nagy figyelmet szeretnénk fordítani a szelektív hulladékgyűjtésre. Hirdetni fogjuk a zöldterületek növelését, előnyben részesítjük a gyalogosközlekedést, a kerékpározást – mondta. Borosné Eszter megjegyezte, várják azok jelentkezését, akik a tudatos egészséges életmódra törekednek, vagy segíteni szeretnék a szervezet munkáját.

