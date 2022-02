2022-ben, immár negyedik alkalommal indítja útjára a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre december 15-től jelentkezhetnek a 18-29 év közötti hölgyek. Ha eddig csak álmodoztál arról, hogy megmutasd a szépséged a világnak, ha szeretnéd te képviselni megyédet a fináléban, ha be szeretnél törni a médiába vagy a szépségiparba, ne habozz, itt a lehetőség: nevezz mielőbb!

A mai világban rengeteg lány küzd önbizalomhiánnyal, így sokan nem mernek belevágni egy szépségversenybe, holott minden adottságuk meg lenne hozzá. Ha te is azok táborát erősíted, akik jelentkeznének, ám félnek, hogy nem felelnek meg az elvárásoknak, olvasd el a leggyakoribb valótlan félelmeket a versennyel kapcsolatban.

„Nem vagyok elég magas és vékony…”

A szépségversenyek világa nem teljesen azonos a modellekével, s a kettő között sok a különbség. A modellszakmában a ruhán van a hangsúly, nem a hölgyön, ezért is előny, ha valaki magas és nagyon vékony. Ezzel szemben egy szépségversenyen a báj, az arányos alak és a szép tartás fontos, így az sem akadály, ha van egy kis plusz súly rajtad, vagy éppen alacsonyabb a termeted.

„Tetoválásom van.”

Ha régóta követed a Tündérszépek versenyeket, bizonyára feltűnt, hogy sok „extrémebb” kinézetű hölgy is helyet kapott a versenyzők között. Ez leginkább annak köszönhető, hogy a mezőny igyekszik kihangsúlyozni a sokszínűséget. Ugyan régen valóban léteztek versenyek, ahol kizáró ok volt a tetoválás vagy a testékszer, mára teljesen elfogadottá vált. Aggodalomra semmi ok: akár csak egy apró mintáról van szó, akár az egész karodat befedő mesterműről, nyugodtan add be jelentkezésedet.

„Nem jártam még fotózáson, nem tudok pózolni.”

Senki sem születik címlaplánynak! Ingyenesen biztosítunk fotózást minden versenyző számára, ahol megmutathatja magát egy profi fotós kamerája előtt. A fotósnak azonban nemcsak az a dolga, hogy nyomkodja a fényképezőgépet: segít a beállásban, s abban is, hogyan pózolj.

„Önbizalomhiányos vagyok.”

Sokan azért neveznek be a versenyre, mert hasonló cipőbe járnak. A fotózás már maga felér egy nagy adag önbizalomlökettel, arról nem beszélve, hogy a megmérettetés az élet minden területén bátorságot adhat.

