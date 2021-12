Úgy tartják, Madeira az örök tavasz szigete, ezt Szoboszlai Soma és párja, Guba Vanda is megerősítette lapunknak. A debreceni pár téli „nyaralását” töltötte a szigeten, mivel télen is 20-25 Celsius-fok között van a hőmérséklet, így számukra tökéletes célpontnak bizonyult. Szoboszlai Soma elmondta, ott-tartózkodásukkor nagyon kellemes volt az idő, amit a virágzó növények látványa még szebbé varázsolt. Ám úgy fogalmazott, akik a magasabb pontokat is szeretnék meg- látogatni (a Pico do Arieirót), azok vigyenek magukkal melegebb öltözetet, mert 10-14 Celsius-fokra kell számítani. Nemhiába mondják, hogy valójában mind a négy évszak megtapasztalható a szigeten. A kiruccanásuk alkalmával fontosnak tartották, hogy Magyarország utolsó királya, IV. Károly síremlékét is felkeressék, aki 34 esztendős korában, 1922. április 1-jén halt meg a szigeten spanyolnáthában.

Szoboszlai Soma | Forrás: Szoboszlai Soma-archív

– A Miasszonyunk templomának oldalkápolnájában található emlékhelynél helyeztünk el szalagot a 2. Debreceni Huszárbandérium hagyományőrzői nevében. Sőt, szerencsés véletlen folytán utazásunk egybeesett a november 11-ei dátummal, mely az első világháború lezárásának évfordulója – fogalmazott elöljáróban. Majd röviden összegezte, miért érdemes a Portugáliához tartozó szigetet felvenni a bakancslistánkra.

Sokszínű vidék

– Mivel vulkanikus a sziget, többféle tájat láthatunk. A fekete homokos vulkanikus tengerparton át a sárga homokos partig. A Porto Santo sziget például Európa egyik legszebb és leghosszabb sárga homokos tengerpartja. Ezenkívül Kolumbusz Kristóf itt vette el feleségét, Porto Santo kormányzójának lányát, és itt éltek két éven át. A sziget sokszínűsége Churchillt is lenyűgözte, egy öblöt is elneveztek róla. Kifejezetten élvezetes célpont lehet a sportok és túrázás kedvelőinek, hiszen a siklóernyőzéstől és a szörfözéstől kezdve a terepfutáson át mindenre van lehetőség. Érdemes meglátogatni a Fanal Pond nevű elvarázsolt erdőt, amely majdnem egész évben ködben van. Igazán szép látványt nyújtanak a köd borította ősi fák. Ez a terület egyébként az UNESCO világörökségének része, azaz védett terület. 15-40 millió évvel ezelőtt egész Dél-Európát ilyen fák borították – jegyezte meg végül érdekességként.

