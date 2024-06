A debreceni Nagyerdőn június 14. és 16. között az ország legkiválóbb éttermei és séfjei gyűlnek össze a 8. Debrecziner Gourmet-n, hogy megmutassák, hol tart ma a gasztronómia csúcsa Magyarországon. A fesztivál 34 kiállítóval és izgalmas kísérőprogramokkal jelentkezik, színpadra lép mások mellett az elbűvölő Palya Bea is, akit a közelgő fesztivál kapcsán ízekről, hangokról és Debrecenről kérdezték – tudatta portálunkkal a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

Palya Bea számos dolgot árult el az interjú során

Forrás: MW-archív

Palya Bea: „Készítsd a szíved, drága Debrecen!”

Zenei életműved és a fesztivál egyik közös metszőpontja a kimagasló nívó mellett talán a nagyvilág adta sokszínűség lehet. Van kedvenc ízvilágod, konyhád a magyar hagyományon kívül?

Imádom a keleti konyhát, egy arab vagy indiai étkezésre mindig kapható vagyok: jó sok fűszer, érdekes kiegészítők, az apróra vágott koriander, a pirított szezámmag, a humusz, a tahini.

Hogyan készülsz lélekben a fesztiválkoncertekre? Mást kíván, mint az önálló klub-vagy önálló koncertek?

Vannak szokásos riuáléim, ilyen a beéneklés, a hangulathoz illő ruha kiválasztása, a testem energikussá tétele. De a mostani fesztiválokra - így Debrecenbe is - kimondottan nyári, laza, pörgősebb műsorral készülünk, a setlistben a slágerek - Szabadon, Szaladós, Suttognak a vének - mellett olyan régi számok is lesznek, mint például A nő, a Hoppá, vagy akár a Tsiki tsiki. És a koncertjeimen a közönséggel együtt éneklés is alap, erre is lehet készíteni a torkot és a szívet, drága debreceniek!

Köt valami különleges kapocs Debrecenhez? Mit ismersz, szeretsz a cívisvárosban?

Ismerem jól a főteret, nagyon szeretem a hangulatát. Egyszer pedig volt szerencsém a nagyerdei állatkertben is járni, érezni az állatok, a kert különleges hangulatát. Ezen túl pedig Szabó Magda valós és fiktív figurái is közeli ismerőseim, például a Régimódi történetből Jablonczay Lenke is olyan, mintha közeli ismerősöm lenne.

Egyre többen keresik fel az Énekeld magad szabaddá online programodat. Igaz a mondás, miszerint az énekhez és a tánchoz mindenkinek joga van? Mi az, amit a legtöbben nem tudnak az éneklés hatásáról?