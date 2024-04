Rájöttem, milyen fontos az önszeretet. Jól érzem magamat a bőrömben, a munkámban és a magánéletemben is. Van bátorságom belefogni azokba a dolgokba, amikre vágyom, zöld lámpákat kapok, ami azt jelenti, hogy jó úton járok. Úgy vélem, afelé haladok, amit gyerekként megálmodtam, és szépen lassan minden beérni látszik

– nyilatkozta a BorsOnline-nak Gubik Petra. A lap azt is megjegyzi, hogy a művésznő korábban a hot! magazinnak jelentette ki, hogy szerinte az anyaság a legkomolyabb és legnemesebb feladat egy nő életében.

Idilli gyerekkor

Gubik Petra most arról is beszélt, hogy sokat álmodozott gyerekként, de semmiért nem cserélné el azokat az éveket.– Hárman vagyunk tesók: van egy bátyám és egy öcsém. Én vagyok a középső, ebből fakadóan megtanultam a jég hátán is megélni. Nagyon jó kapcsolat van közöttünk, tényleg idilli gyerekkorom volt, rengeteget játszottunk. Azóta folyamatosan bővül a család, és bár lánytesóim nincsenek, van két cuki sógornőm és egy unokahúgim. Így a férfi-női egyensúly is helyreállt. Egy biztos: mind erős nők – mondta a debreceni kötődésű énekesnő, aki szerint a korral minden változik, nem csak a nőiség. Hozzátette még, hogy szerinte nagyon érdekes, hogy emberként és nőként bizonyos stációkon megyünk keresztül, és minden életszakasz egy új kaland.

Gubik Petrát egyébként mostanában a Mi van a zsebemben? című koncertestjén is láthatjuk, amit egy versenyzongora kíséretében ad elő. Az a szándéka, hogy a koncert során, a színházi szerepeket lerakva, a valódi személyiségét ismerje meg a közönség.