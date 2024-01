Ahogy arról korábban már beszámoltunk, különböző helyeken ünnepelték a szilvesztert a hajdú-bihari hírességek. Az év első napján a balmazújvárosi születésű énekesnő, Nagy Bogi is bejelentkezett a közösségi oldalán, egy fotóval és több, 24 óráig elérhető képpel, rövid videóval tudatta a követőivel, hogy 2024 első napjait Dubaiban tölti.

A pihenés rá is fér az ifjú művészre, ugyanis decemberben is több fellépése volt, valamint gőzerővel készül a hamarosan induló lemezbemutató turnéjára is.