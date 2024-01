Hevesi Tamás podcastjában beszélt az Azahriah-jelenségről Horváth Csenge, aki nem sokat kertelt, őszintén elmondta, mit gondol az énekesről .

Amikor már a második Aréna-koncertjét jelentette be, akkor én fogadtam a kolléganőmmel arra, hogy ebből négy lesz. Ebből a harmadik ugye már bejött, úgyhogy még várok még egyet, hogy megnyerjem a fogadást

– osztotta meg kezdésként Fésűs Nelly debreceni születésű színész-énekesnő lánya a BorsOnline szemléje szerint, majd úgy folytatta, hogy ő nem az a típus, aki leül otthon Azahriah-t hallgatni, de ha mondjuk szól valahol a rádióban, megérti, miért szeretik őt az emberek. „Mert sokkal dallamosabb zenéket csinál, mint amik mostanában slágerek. Tök jó a hangszerelése, meg az is plusz dolog szerintem, hogy többféle hangszeren is játszik, amit akár élőben is előad. A koncertjein is ugyanazt a minőséget kapod, amit otthon hallgatsz. Illetve, ami nekem egy nagy plusz pont, hogy akár mondaton belül vált angolról magyarra” – ment bele a részletekbe a 21 éves modell.

Azt is hozzátette, egy Azahriah-koncerten járt, ahová nem miatta ment, de kíváncsi volt a körülötte kialakuló kultuszra.

Nekem az 5 számán kívül, amit ismerek, a többi kicsit lehoz az életről. Én szeretem azt, ha elmegyek egy koncertre, akkor érezzem jól magam. Legyek ettől boldog

– mondta Csenge, hozzátéve, biztos nagyon sok rajongót boldoggá tesz, hogy hallhatja a mélyebb számait is, de ahogy fogalmazott, őt ezek „lehozzák az életről”.