A Campus Fesztivál Facebook-oldalán jelentették be a szervezők a 2024-es nagyerdei buli első nemzetközi sztárfellépőjét: a poszt szerint a világhírű DJ-páros, Dimitri Vegas & Like Mike is Debrecenbe jön jövőre.

A péntek délutáni bejegyzésben azt írták, a duó a világ legnagyobb fesztiváljainak oszlopos tagja, a top 100-as DJ-listák többszörös első helyezettje. Azt is közölték, hogy a július 24-28-ig tartó fesztivál harmadik napján, július 26-án 22 órától láthatják, hallhatják őket a vendégek.

A belga-görög testvérpár, Dimitri és Michael Thivaios 2008 óta aktív, nyáron Ibizán rezidenskednek, ez pedig a 2023-as tomorrowlandes fellépésük.