Mit hozhatnak a következő évtizedek?

Kitértünk arra is, milyen lehet a Campus jövője, van-e lehetőség arra, hogy bővüljön a rendezvény, valamint megkérdeztük, kik azok a bakancslistás fellépők, akiket a szervezők maguk is szeretnének látni a Campuson. Kiderült, miért nem érkezik a Coldplay, illetve mi a probléma a hirtelen ismertté vált zenekarokkal és a menedzsereikkel. Beszélt arról is, hogy már sikerült leszerződni az egyik világhírű fellépővel a jövő évi fesztiválra.

Miklósvölgyi Pétert arról is kérdeztük, ha már ennyi sikeres rendezvény megszervezésében sikerült részt vennie, mi lehetne a következő nagy dobás, ami Debrecent megmozgatná.

A teljes felvétel itt érhető el: