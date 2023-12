Új videót tett közzé a napokban Péter Bence: a felvételen a világszerte ismert hajdúböszörményi zongorista a Győri Filharmonikus Zenekarral közösen játszotta el a Jégvarázs egyik dalát, minden bizonnyal felejthetetlen élményt okozva a produkciót helyszínen végighallgatóknak. A debreceni születésű Péter Bence ezzel a videóval kívánt kellemes ünnepeket a követőinek, akik nem győzték dicsérni a zenészt a kommentmezőben.

A koncertfelvételt egyébként a szintén hajdúböszörményi Vega Csillagászati Egyesület hajdúsági területi klubja is megosztotta, azzal a körítéssel, hogy Péter Bence lelkes amatőr csillagász is: fellépései között, ha van szabadideje, mindig részt vesz a klub járdacsillagászati bemutatóin.

Ahogy azt már megírtuk, a jelenleg 2,5 millió követővel rendelkező zongoristát a világhírű filmzeneszerző, Hans Zimmer is bekövette már a Facebookon, sőt később személyesen is találkoztak, de a szintén legendás John Williamsszel is összehozta már a sors.