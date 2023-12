A Sztárban sztár leszek negyedik évadát megnyerő Karapancsev Kristóf – akire nemrég rátalálhatott a szerelem – is fellépett Szikora Róbert debreceni koncertjén. Az R-GO alapítója éppen a szülinapján, december 16-án állt a Főnix Aréna színpadára, a show-ban pedig Karapancsev mellett Tóth Andi is részt vett, aki, ha már ott volt, videózott is.

Karapancsev Kristóf nemrég a Borsnak mesélte el, hogyan érezte magát a debreceni koncerten. Állítása szerint életében nem izgult annyira, de felejthetetlen élménnyel távozott.

Eszméletlen élmény volt ez a koncert, megmondom őszintén, hogy rettenetesen izgultam. Egészen más ennyi ember előtt fellépni, mint egy stúdióban, ahol legfőképpen a kamerák voltak a főszereplők. Amikor viszont kiléptem a színpadra, megszűnt minden lámpalázam, úgy éreztem magam, mintha a béke szigetén kötöttem volna ki

– mondta a Sztárban sztár leszek győztese, aki arról is beszélt, közös fellépésre is nyitott lenne Tóth Andival – akivel a tehetségkutató elődöntőjében együtt énekelt –, hiszen az ország egyik legjobb énekesnőjének tartja. Hozzátette: ezt azonban megnehezíti, hogy Tóth Andi hivatalosan visszalépett az énekléstől.