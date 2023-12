Elfolyt Megyeri Csilla autójából a fékolaj, amikor a budapesti belvárosban vezetett. A Metropol ennek kapcsán meg is kereste a hajdúsági származású influenszert, és megkérdezte tőle, pontosan mi történt.

Megyeri azonnal hívta a szervizt, amikor az autója jelezte a problémát, a szerelője pedig figyelmeztette: nem játék a dolog, ugyanis ha elfolyik a fékolaj, az autó nem tud megállni.

Trélert küldtek nekem a szervizből, mert egy métert sem mehettem tovább a kocsival. Még szerencse, hogy nem történt nagyobb probléma

– mondta a lapnak Megyeri Csilla, aki most kénytelen tömegközlekedni, hiszen Budakalászról kell bejárnia a városba, így most látja csak igazán, mekkora szabadságot jelent az autó.

– Most metróval és HÉV-vel is mentem az elmúlt időszakban, amivel nincsen semmi bajom. Sőt, még élvezem is, ugyanis sok éve nem használtam már napi szinten a tömegközlekedési eszközöket. Régebben is csak azt gyűlöltem, amikor a hidegben kellett hosszú perceket várnom rájuk. Szerintem nagyon menő, amikor valaki közszereplőként is bevállalja, hogy így utazzon, és bár nem vagyok egy »Jennifer Lopez«, volt, hogy felismertek utazás közben az emberek – osztotta meg a Metropollal, miközben éppen Debrecen felé tartott egy csereautóval. Azt még elárulta, hogy nem fogja fel tragikusan a dolgot, autóját pedig hamarosan visszakaphatja.