Az utóbbi idők nagy havazásai bizonyára kicsiket és nagyokat is megihlettek. Országszerte készülhettek a pofásabbnál pofásabb hóemberek, de a fehér csapadék formára tapasztásában persze ennél is jóval tovább lehetett menni, csak a képzelet szab határt annak, mit lehet ilyenkor a hóból kihozni.

Így volt ezzel Balázs Gyula „Kowa”, a hajdúsági kötődésű Kowalsky meg a Vega frontembere is, aki mutatós Buddhát készített, a végeredményt pedig meg is mutatta a zenekar Facebookján. A ránézésre hatalmasra sikerült hószobor több ezer reakciót kapott a követőktől, de kommentekben is dicsérték a mávet.

„Egy művész veszett el benned....ez nagyon jó lett...”

„Az alkotói tehetség a zenén kívül is megmutatta mit tud!”

– írták többek között Kowának, aki egy Buddha-idézettel tette teljessé a bejegyzést: