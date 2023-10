Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Baukó Attila, művésznevén Azahriah lesz az első magyar előadó, aki önálló koncertet ad a Puskás Arénában 2024. május 25-én. A jegyértékesítés kedden 10 óra 10 perckor kezdődött, ám a virtuális sorba egyszerre tízezrek álltak be, ezért úgy tűnt, hogy a rendszer szinte azonnal lefagyott, pedig csak lelassult, hogy ki tudja szolgálni azt az ötvenezer rajongót, aki ugyanabban az időpontban akart belépőt vásárolni. Később Azahriah menedzsmentje tudatta, a tikettek 95 százaléka elkelt, ezért a 21 éves énekes másnap is fellép a koncerteken 48-50 ezer férőhelyes Puskásban.

Jelzés a szkeptikusoknak

– Számomra a telt ház egyáltalán nem volt kérdés, de az, hogy dupla koncert lesz, zseniális húzás – nyilatkozta a Hajdú Online-nak Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa. – Amikor láttuk, milyen ütemben fogynak a jegyek a koncertre, beszéltük a haverokkal, hogy ebből tuti két buli lesz. Az ilyen érdeklődést, lehetőséget ki kell használni, jól döntött Azahriah és a menedzsmentje.

Ez egy történelmi pillanat, hogy valaki mindössze 21 évesen megtölti a Puskás Arénát, ráadásul egymás után kétszer. A zenei ízlés szubjektív, viszont a számok objektívek, amik mellett nem szabad elmenni. Ezt a produktumot, amit Azahriah nyújt, el kell ismerni, illik tisztelettel kezelni.

– Szerintem a dupla Puskás az összes szkeptikust csendre kell, hogy intsen, ha valami jó, élvezni kell, és büszkének lenni rá! Remélem, ez a hatalmas bravúr kihatással lesz a posványos zeneiparunkra, és sok előadót húz majd magával Azahriah – fogalmazott a tőle megszokott karakteres stílusban a zenekari stratéga, aki elárulta, még nem volt Azahriah-koncerten, ettől függetlenül teljes mértékben elismeri az ifjú énekes és dalszerző munkásságát.

Fiatalon is tudatos

Fejes kiemelte, hogy a Four moods előadója ezt a bámulatos sikert nagyon fiatalon, 21 évesen érte el. – Ez azért különleges, mert ebben az iparágban tapasztalni kell, szükséges megismerkedni a belső szakmai dolgokkal, amik általában nem kis időt, hanem hosszú éveket vesznek igénybe. Aki ezt „olvassa”, gyorsan tud reagálni, és hamar felérhet a csúcsra. Azahriah-t nem ismerem személyesen, de láttam és olvastam a nyilatkozatait, amiből kitűnt, hogy okos, tudatos gyerek. Ráadásul ott van mögötte Tóth Gergő és az ő menedzsmentje, ami szintén jó irányt mutat a számára.

A csúcson és azon túl

A rockzenész – aki a Roncsbár egyik tulajdonosai, így testközelből ismeri a honi zeneipar képviselőit – elmondta, ismét új trend van kialakulóban, aminek ékes példája Azahriah Puskás Arénában meghirdetett koncertjei, valamint akár más előadók a Papp László Budapest Sportarénában megrendezett fellépései.

Régebben a zenekarok évente elkészítettek egy lemezt, aztán országos turnéra indultak. Aztán jött az a korszak, hogy lemezek már nem készültek, viszont lettek fesztiválok és falunapok. Most úgy tűnik, újra az lesz a divat, hogy nagykoncerteken lépnek fel az előadók és zenekarok

– kezdte Fejes. – Nagyjából másfél, két éve mondtam, hogy generációváltás van a szakmánkban, az egyik nap még a Roncsban léptek fel a srácok, rá egy évre már a nagyszínpadon zenéltek. Számunkra kicsit vicces volt, hogy amíg a Tankcsapda évről évre ott volt egy-egy fesztiválon, a többi fellépő cserélődött, az éppen adott trendnek megfelelően. Személy szerint én örülök a fiatal tehetségeknek, mert övéké a jövő. Nagyon sokan tudatos munkával eljutnak a csúcsra, de a kérdés az, hogy hosszú távon ott tudnak-e maradni? Visszatérve Azahriah-ra, ő tudja, mit akar, így szinte biztos, hogy még sokáig lesz a topon! – mondta Fejes, aki hozzátette, a zeneipari trendek változása és a fiatal tehetségek mellett a Tankcsapdának egyetlen célja van, méltósággal megmaradni azon a szinten, ahová most tartoznak.