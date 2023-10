Az ausztriai 26. Herbst Rallye-n versenyez a hétvégén Gyarmati Ariel, a 8600 Motorsport pilótája ezúttal viszont nem a megszokott navigátorával, Kocsis Györggyel áll rajthoz, hanem Lukács Laci ül majd a jobb egyben. Igen, a tankcsapdás Lukács Laci.

A siófoki versenyző pénteken arról posztolt, hogy túl vannak a pályabejáráson, és Lukáccsal sikerült alapos itinert készíteniük.

A párosra szombaton nyolc gyorsasági szakasz vár, az első előtt pedig videóban is bejelentkeztek Facebookon. Gyarmati elmondta, csípős reggelre ébredtek, délelőtt és délután is 4-4 etapot kell majd teljesíteniük. – Nagyon komolyak a pályák, rengeteg murvás összekötő szakasszal, tempós részekkel, hajtű-visszafordítókkal. Ami egy kicsit megspékeli az egészet, hogy elvileg száraz, de az erdőben, az árnyékosabb területeken azért lehet számítani vizes részekre – sorolta a versenyző. A rövid bejelentkezésben Lukács is megszólalt, a Tankok énekese annyit mondott,

nem izgul a rajt előtt.

A duó egyébként egy Mitsubishi Lancer EVO-ban bizonyíthat a nemzetközi mezőnyben, az eredményeket itt lehet követni.