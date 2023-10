Nem küzdhet tovább a főnyereményért Balogh Roland, a tősgyökeres debreceni fiatalember a TV2 gasztronómiai műsorában, a Séfek séfében. Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, nem először láthatjuk a képernyőn, ugyanis szerepelt már néhány évvel korábban hasonló műsorban, azonban az elmúlt időszakban újra séfkabáttal jutalmazták, de sajnos a finálé kapujában el kell hagynia a konyhát.

A család az első számára

Balogh Roland a kiesése után a Haon megkeresésére elmondta, miután már csak ketten erősítették Rudival a fekete csapatot, onnantól kezdve sokkal könnyebb volt a főzés. Sajnálja, hogy nem lehet ott a fináléban, de úgy gondolja, a Séfek séfében maga az út többet jelent, mint a győzelem. – Hatalmas élmény volt számomra, hogy részt vehettem a műsorban, minden pillanata belém égett, soha nem feledem az ott megélt izgalmakat. Mindig is egy határozott, céltudatos embernek tartottam magam. Semmi se fontosabb az életemben, mint a családom, elsősorban a lányom. Akartam valamit itt hagyni neki, amire majd talán egyszer büszke lesz. Be akartam bizonyítani és megmutatni a lányomnak, hogy bármit el lehet érni, ha igazán akarja. Nincs lehetetlen, bármilyen akadályba is ütközzünk.

Kaptam hideget és meleget a versenyben, sokszor éreztem lélekgyilkosnak, de nem mutathattam gyengeséget, ugyanis céllal jelentkeztem a versenybe. Soha nem sírtam, panaszkodtam és nem is fogok, büszke vagyok, de nem az ötödik helyezésre, amit elértem. Sokkal inkább arra, hogy mindenkinek megmutathattam, hogy az álmainkért megéri küzdeni

– hangsúlyozta. Majd hozzátette, tudta volna mire költeni a győzelemmel járó 10 millió forintot, azonban úgy látja, a nyertes számára a legnagyobb ajándék a szakmai továbbképzés lehet.

Balogh Roland

Forrás: Kiss Annamarie

Vezető habitussal dolgozik

– Rengeteget tanultam a verseny alatt, a mindennapos feladatok és azok megoldásai még inkább arra sarkallnak, hogy jobb legyek. Ezért is fájó pont számomra, hogy a szakmai továbbképzésre nem én mehetek, mert biztos vagyok abban, sokat lehetne ott tanulni – fogalmazott. A Séfek séfe ötödik helyezettje kitért arra is, kinek adná oda a győzelmet. – Nyilvánvaló, aki megnyeri, az meg is érdemli a győzelmet, ugyanis egy olyan utat járt be, amire nem mindenki lenne képes – és itt nem csak a főzésre gondolok. Nekem sincs egyszerű személyiségem, amit láthattak is a nézők. Bevallom, kaptam negatív kritikákat, amik megterhelőek voltak, nem estek jól. De azt is tudom, vezető habitussal dolgozom, ami a képernyőn át máshogy jön le, mint személyesen.

Egyáltalán nem akarok konfrontálódni senkivel, a magánéletben sem szoktam, viszont szeretem, ha a dolgok annak rendje és módja szerint haladnak

– fűzte hozzá Roland, aki szeretné, hogy a fekete csapat utolsó tagja, Rudi legyen a győztes. Megjegyezte, a verseny alatt több olyan ételt és finomságot készített, amiknek szerette is a folyamatát. Ide sorolta a desszerteket, kiemelve a kókuszos panna cottát, valamint annak is örült, hogy a polipot úgy tudta elkészíteni, ami többek szerint is ízletesre sikerült.

A jövőben a karrieremet kívánom építeni. A tanulást egy szinttel magasabbra helyezem, elfogadok mindenféle szakmai segítséget, és élek azokkal lehetőségekkel, amik előrébb visznek a szakmában. Tudom, hogy van még mit tanulnom, és igazából ez így is marad mindörökre, hiszen egy jó szakács addig tanul, amíg él

– mondta.