A nagy napunk három percben. 2021-ben eldöntöttük, hogy összeházasodunk. 2022-re terveztük, de Lili szeretett volna velünk ünnepelni, így megvártuk. 2023-ban aztán eljött a mi napunk, ami innentől kezdve mélyen beleivódik az emlékezetünkbe. Annyira izgatottak voltunk egész nap, hogy talán nem is tudtunk minden pillanatban teljesen jelen lenni, így most végtelenítve nézzük mi is a saját filmünket