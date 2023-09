Pénteken hivatalosan elkezdődött az új tanév, megannyi új lehetőség, álmok és remények várják a tanulókat. Sok gyerek örül annak, hogy ismét a barátaival lehet, de azért egyik iskolás sem örül annak, hogy ismét korán kell kelni, tanulni kell, dolgozatokat kell írni, felelésre kell készülni – olvasható a Borsonline beszáolójában.

Mint írják, az idei elsősök epekedve várták már, hogy végre ők is nagyok legyek, hogy végre ők is komoly, írni, olvasni tudó iskolások legyenek. A debreceni születésű Dobó Ági kisfia is ezt élte át. A szépségkirálynő szívszorító sorokat osztott meg Instagram-oldalán.

Olyan érzésekről írt, amelyeket minden anya átélt vagy át fog élni. Kisfia ugyanis pénteken először járt az iskolában tanulóként. Az idő múlása azonban szomorú érzéseket váltott ki a gyönyörű édesanyából.

− Becsaptam magam mögött az ajtót, és végre kiszakadhatott belőlem a zokogás. Úgy sírtam legalább fél órán át, mintha nem lenne holnap. Ami igazából nem is lesz. Óvodás, pici gyermekemmel már biztosan nem, hiszen ma Ő is a felnőtté válás újabb mérföldkövéhez érkezett. Iskolapadba ült, hamarosan írni, és olvasni fog tudni – olvasható a bejegyzésben.