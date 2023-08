Megjelent a debreceni születésű énekes, Dánielfy Gergő legújabb klipje, a Hazakísérlek, amit a youtube-on már több mint 100 ezren hallgattak meg. Igencsak termékeny időszakot tudhat maga mögött az énekes, ugyanis 1 hónapja jelent meg az Éljük át című zenéje, amit már a rádióban is hallhatnak a zenekedvelők.

A Hazakísérlek című dal szövegét több mint két éve írtam, valójában nem tudom, hogy honnan jöttek a sorok, nem emlékszem pontosan rá, de azt tudom, akkor az elmúlás eléggé foglalkoztatott

– fogalmazott a Haon érdeklődésére a zenész. Mint elmondta, a dal fő mondanivalója, hogy az elmúlást könnyebb elviselni akkor, ha van mellettünk valaki, legyen az egy családtag, egy barát, vagy egy társ, aki „hazakísér”, fogja a kezünket.

Elkapta a fonalat

Kifejtette, mindenki azt gondol a sorokról, amit akar, pontosan az a lényeg, hogy mindannyian más élethelyzetbe vagyunk, eltérően gondolkodunk a világról, és akkor ér célba igazán az üzenet, ha mi magunk azt bele tudjuk illeszteni a saját életünkbe. – Minden ember vágyik a szeretetre, a törődésre, és akkor lesz teljes az élet, ha van mellettünk valaki olyan, aki elkísér minket az élet útján – tette hozzá.

Gergő úgy érzi, most mindenképpen jó úton halad a zene területén, elkapott egy olyan fonalat, amit szeretne továbbvinni. Az elkövetkezendő hónapokban is várhatunk tőle új dalokat, és bízik benne, hasonló reakciókat fog majd azokra is kapni, mint az előzőekre.

Többen kerestek meg azzal, hogy végre visszatért a régi Gergő – ennek pedig igazán örülök

– emelte ki.