Ahogyan arról korábban beszámoltunk, tizenhat lány küzdött meg az idei Magyarország Szépe címért a június 11-i, vasárnapi döntőben. A zsűri első udvarhölgynek a 2021-es a Tündérszépek országos szépségverseny nyertesét, a debreceni Szabó Orsolyát választotta.

A versenyt követően a cívisvárosi lány Instagram-oldalán osztotta meg érzéseit a versennyel kapcsolatban.

Egy gyermekkori álmom vált valóra azzal, hogy ebben a versenyben szerepeltem és az élő show-ban részt vettem. Az elmúlt két hét egy érzelmi hullámvasút volt, az elmúlt fél év kemény munkával telt, az elmúlt négy évben pedig ezért építgettem a szépségversenyes karrierem, hogy ezen a színpadon ott állhassak

– írta a bejegyzésben. Kiemelte továbbá, hogy olyan csodás embereket ismerhetett meg, akikért a szíve csordultig van hálával. A versenyben szerzett élményeket egy életre magával viszi bárhová is sodorja az élet.

Szeretne értéket képviselni

Bevallom, amikor kimondták a nevem, hogy második lettem, akkor először csalódott voltam, ugyanis gyermekkori álmom volt a világversenyre való kijutás

– fogalmazott a Haon megkeresésére Orsi, hozzátéve: amikor néhány perccel később konstatálta, hogy rengeteg gyönyörű lány közül ő lett a második, akkor lelkét elöntötte a boldogság.

Szabó Orsi és Szarvas Andrea

Forrás: Szabó Orsolya-archív

Mint elmondta, kiélezett volt a verseny, utólag megtudta, néhány ponttal maradt csak le a dobogó legfelső fokáról. Ma már nem érez csalódást, hiszen fantasztikus élményekkel gazdagodott, amit soha senki nem tud tőle elvenni. – Hacsi Boglárkának gratulálok a Miss World Hungary 2023 királynője címhez, kívánom, hogy élje meg az elismeréssel járó csodát. Jómagam pedig próbálom majd a lehető legtöbbet kihozni a második helyből, és felépíteni a karrieremet.

Elégedettséget érzek, hiszen mindent kiadtam magamból, ami bennem volt. Kihoztam magamból a maximumot, ennél többet nem lettem volna képes nyújtani – mondta.

Megjegyezte, a verseny alatt fogalmazódott meg benne, van keresnivalója a média világában. – El tudom magam képzelni műsorvezetőként, de addig még hosszú és rögös az út, viszont ehhez a projekthez is szeretnék alázattal hozzáállni – tette hozzá. Hangsúlyozva, most sok alvásra van szüksége, a verseny alatt 4-5 órákat tudott pihenni, ami számára kevés. De most szeretne feltöltődni és magára koncentrálni, hogy a közeljövőben újult erővel álljon neki álmai megvalósításához.

