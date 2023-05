A debreceni kötődésű modell, Bódi Sylvi nemrég érkezett haza Baliról, ahol szinte minden idejét bikiniben töltötte az óceánban és annak partján. Úgy tűnik, itthon is gondoskodik arról, hogy oldala követőit lázban tarsta: most amazonként, egy sziklán ülve mutogatja gyönyörű alakját az Instagramon – számolt be az Origo.