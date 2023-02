Nemrég írtunk róla, hogy a Kowalsky meg a Vega egy nagyszabású koncerttel ünnepelte húszéves fennállását múlt szombaton a Papp László Budapest Sportarénában. A jubileumi bulin több mint 15 ezren tomboltak, ami már önmagában is rendkívül megható volt a zenekar tagjai számára. Arról, hogy milyen sokat jelent nekik a töretlen népszerűség és a közönség szeretete, egy hétfőn közzétett videó is árulkodik Kowáék Instagram-oldalán. A felvételen tengernyi ember látható, a kezekben sokezer gyújtó fénye pislákol. S valahol ott, a tömegben egy külföldi férfi is örökre Kowalsky meg a Vega-rajongó lett, méghozzá annak ellenére, hogy egyáltalán nem érti a dalszövegeket. Mindez abból a bejegyzésből derült ki, amelyet Kowa osztott meg kedden a zenekari Facebook-oldalon, kiragadva egy „gyöngyszemet a kommentáradatból” – ahogy ő fogalmaz. Egyik lelkes hölgy rajongójuk ugyanis hozzászólásában elárulta, Angliából érkezett a koncertre a párjával, aki egyáltalán nem beszéli a magyar nyelvet. Bár partnere egy szót sem értett belőle, minden percét élvezte a koncertnek, azóta is minden nap megnézi az ott készített fotókat és videókat a telefonján. – Bitang jól éreztük magunkat. Hála nektek érte! – fűzte hozzá a kommentelő.

A köszönet pedig nem maradt el a szívhez szóló üzenet láttán.

Szóval: a nyelvünket nem beszéli, tehát nem értette, „CSAK” ÉREZTE!!!

– reagált Kowa, majd kihangsúlyozta, az ilyen visszajelzésekért minden nehézség, fájdalom, türelem, kimerültség és kőkemény munka megérte az elmúlt húsz évben. Mint írta, nem tudhatja, mennyi időt ad az Isten, hogy további csodákat éljenek meg közönségükkel, de végtelenül hálás az elmúlt két évtizedért, amit őszinte szívvel köszönnek a rajongóknak.