A debreceni karácsonyi vásárról jelentkezett be Instagramján hétfő este Megyeri Csilla, a hajdúsági kötődésű influenszer mosolyogva, pohárral a kezében pózolt a Dósa nádor téri fényfa előtt és a főtéri jégpálya palánkján ülve.

🎄💫⛸️ – jegyezte meg kommentben a népszerű médiaszemélyiség, akinek posztjára szűk félóra alatt nagyjából nyolcszáz reakció érkezett.

A derecskei lány egyébként nemrég sallangmentesen mesélt életének fontos mérföldköveiről a Haonnak. Abban a beszélgetésben többek között azt is elmondta, mindig is országos ismertségre vágyott. – Nagyon örülök, hogy összejött. Tudom, hogy megosztó ember vagyok, valaki vagy nagyon szeret vagy ki nem állhat. A múltból tanulva igyekszem megrázni magam, s nem foglalkozni a negatív kritikákkal. Az igazságérzetem nagyon erős, nyilván az asszertív kommunikációt azért még gyakorolnom kell, de most már felismerem azokat a helyzeteket, amikor jobb csendben maradni, mint kinyitni a szám – vallja Csilla.