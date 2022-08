Nagyon foglalkoztatja a gyermekvállalás kérdése a hajdú-bihari kötődésű Megyeri Csilla követőit. A korábbi műsorvezető az Instagram-oldalán indított kérdezz-felelek játékot a rajongóknak, és amikor az egyikük nekiszegezte a kérdést, hogy mikor szeretnének gyerkőcöt, Csilla sokatmondó választ adott – szúrta ki a BorsOnline.

Na ezzel a témával kapcsolatban érkezett a legtöbb kérdés (különféle formában)

– érzékeltette Csilla, mennyire foglalkoztatja a követőit a gyermekvállalása.

Majd ha a gyerkőc szeretne minket, ha értitek...

– válaszolta a kérdésre sokat sejtetően.

Forrás: BorsOnline / Instagram

A korábbi műsorvezető áprilisban a Borsnak árulta el, hogy az esküvő ugyan még várat magára, de a gyermekvállalás kérdése már napirenden van közöttük.

– Menyasszony vagyok, és nekem ez egyelőre elég is. Nem azt mondom, hogy valamikor a jövőben nem szeretnék a felesége lenni, de mindketten úgy gondoljuk, először inkább költenénk egy saját kis kertes házra, mintsem egy esküvőre. Sőt, még a gyermekvállalás kérdése is előbbre való nálunk, mint egy lagzi. Harmincnégy éves vagyok, és bár nem érzem magam elkésve, tényleg itt az ideje annak, hogy anyuka legyek. Igazi későn érő típus vagyok, de mostanában egyre többet gondolok arra, hogy jó lenne már egy kisbaba. Szerencsére Zsoltival ebben a kérdésben is egyetértés van közöttünk, így rajta vagyunk a dolgon – fogalmazott Csilla.