A közelmúltban kiderült, hogy kik azok a gazdák és gazdasszonyok, akik úgy döntöttek: kezükbe veszik a sorsuk, és felkutatják az igaz szerelmet. Idén három nő és öt férfi döntöttek a Házasodna a gazda című műsor mellett, ugyanis bíznak a szerencsében és a sorsban egyaránt.

A műsorban résztvevők mindannyian elmondták, vágynak egy valódi, őszinte társra, akivel megoszthatják mindennapjaikat, aki nem riad meg a vidéki élettől.

A társkeresők között tudhatunk egy megyénkbeli hölgyet, Horváth Hanna gazd­asszonyt, aki Debrecenben él egy birtokon, és akinek minden vágya, hogy végre megtalálja a párját.

Horváth Hanna nyilatkozataiból kiderül, nem volt mindig szerencsés a szerelemben, de most hiszi, ez a közeljövőben máshogy lesz. Hanna gazd­asszony a Napló érdeklődésére úgy fogalmazott, mindig is bízott a megérzéseiben és az ösztöneiben, így ez a műsorban is így lesz. – Az előző szériák szimpatikusak voltak számomra, nincs semmiféle megjátszás, valós élethelyzeteket mutat be a műsor, ez az, ami igazán megfogott. Kijelenthetjük: a valóság bemutatása volt az igazi hívószó! – fogalmazott lapunknak.

Egy férfi legyen karakteres!

Hanna gazdasszony megosztotta velünk, az élet fura élethelyzeteket tud teremteni, úgy véli, a lehetőségek nem véletlenül találnak meg bennünket, ő pedig most megragadta az alkalmat. – Az ismerkedés elején nem okoz gondot a távkapcsolat, viszont egy idő után, amikor már komolyra fordulnak a dolgok, akkor fontos, hogy a közelemben legyen a kedvesem. Tehát olyan férfiak jelentkezését várom, akik el tudják képzelni Debrecenben az életüket – jegyezte meg. Majd bővebben kifejtette, hogyan képzeli el a „tökéletes jelöltet”.

Fontos számomra, hogy egy férfi humoros, pozitív életszemléletű legyen, mint amilyen egyébként jómagam is vagyok. Legyenek életcéljai, tudja, hogy mit akar a jövőben. Legyen karakteres és magabiztos

hangsúlyozta Hanna gazdasszony.

