Az emlékezés dala címmel új szerzeményt tett közzé a Zorall zenekar, amelyhez videóklip is készült. A 11 vendégelőadóval rögzített szám a Zorall 20 című „maximális kislemez” előfutára, mely a május 27-ei, Barba Negra-beli, 20 éves születésnapi koncerthez időzítve jelenik meg.

Szó nincs hatásvadászatról

Koroknai Árpád debreceni énekes a Napló érdeklődésére elmondta, a szöveg és a dallam már hónapokkal ezelőtt megszületett, egyszerűen most volt lehetőségük, hogy teljesen kész állapotában „átnyújtsák” a lírai zene szerelmeseinek. Mint elmondta, az elmúlt két évben oly sok zenésztársat elvesztettek, hogy nem mehettek el szó nélkül az események mellett.

– Nem egy hatásvadász dalt szerettünk volna készíteni. Egyszerűen méltóan megemlékezni azokról, akik sajnos itt hagytak bennünket. Minden egyes szavunk szívből jön, s bízunk abban, hogy a dal üzenete elér a megfelelő helyekre – jegyezte meg. Hozzátette, eredetileg „Az elmúlás dala’” volt a címe, de közös beszélgetések alkalmával néhány zenésztársa jelezte, hogy minden nagyon tetszik nekik, de mi lenne, ha ezen picit változtatnának.

Kalapács József rockzenész elmondta, számára mindenképpen pejoratív kifejezés az elmúlás, főleg, hogy közeledik is hozzá. – Persze, lehet mondani, hogy születésünk óta zajlik az a folyamat, hogy elmúlunk, de ettől függetlenül én nem szeretem ezt a szót. Főleg abban a megközelítésben, hogy ha valóban az eltávozottakról beszélünk, akkor az emlékezést jobban szeretem. Ez értő fülekre talált a szerzőknél, megbeszéltem Szekeres Andrissal és Barbaróval is, de most, hogy próbálom felidézni, hogyan is volt – mert több verzió is felmerült –, azt hiszem, a végszót Andris mondta ki. Én talán az emlékezés himnuszát mondtam, ezt szépen ki is tudtam volna énekelni – olvasható a zenekar sajtóanyagában.

NE