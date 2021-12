- Mindig vonzottak a mediterrán tájak és a latinos dallamvilág. Korábban felvettünk pár saját dalt, a párom, Axel stúdiójában, ennek köszönhetően a Kerozin együttes vendégeként több alkalommal énekelhettem magyar és külföldi közönség előtt. Felléptünk Görögországban, Máltán, Svájcban, Münchenben, Tenerifén, Floridában és New Yorkban is – avatott be.