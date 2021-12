Idén karácsonykor nem mézeskalácsot készített Bódi Sylvi, hanem megsütötte élete első kovászos kenyerét – számolt be róla a debreceni születésű modell a Facebook-oldalán. Mint ismertette, a pékáru tönkölybúzából készült, és állítása szerint nagyon finom lett. "Annyira, hogy engem pékségben kenyeret venni valószínű nem nagyon fogtok látni többet" – fogalmazott. Hozzátette, ahogy a saját termesztésű zöldség íze is más, úgy a két kezünk által készített kenyér is összehasonlíthatatlan a boltival szemben. Bódi Sylvi kiemelte, régi vágya volt a kovászos kenyér sütésének elsajátítása. Húsvétkor pedig kalácsot fog sütni – apukája legnagyobb örömére.

Forrás: Bódi Sylvi közösségi oldala