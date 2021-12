Mielőtt kórházba került, Damu Roland felkészült arra az esetre is, mit tegyenek, ha baj történne vele – közölte az origo.hu. Mint azt korábban megírtuk, a Jóban Rosszban egykori sztárját Budapesten helyezik majd végső nyugalomra, és kiderült az is, a színész nem akarta, hogy a szüleit vagy a testvérét meghívják a temetésre. „Éva, te fogsz eltemetni. Se a szüleimet, se a testvéreimet ne hívd meg, te intézz mindent!" – idézte az akkor már az intenzív osztályon fekvő színész szinte utolsó szavait Damu Roland Angliában élő unokatestvére, Tóth Zita a Blikknek. – Mindent együtt csináltunk, egymás melletti szobában aludtunk, együtt lettünk rockerek, sőt, a színjátszó szakkörre is együtt kezdtünk el járni.

Zenekart akartunk alapítani, de aztán ő elment színésznek Budapestre. Kértem, vigyen magával, ígérte, majd visszajön értem.

Persze, nem jött, csak amikor már megszületett a legnagyobb fia, Andor, aki csak egy évvel idősebb az én fiamnál. Tartottuk a kapcsolatot, és amikor anyuék a fővárosba költöztek, végre ismét volt a közelben családja, támasza – emlékezett vissza a Blikknek a nő. – Akkor is bolondoztunk, bár már volt egy kis szomorúság is benne.

A gyerekkora pokoli volt, sosem kapott elég szeretetet, hatalmas éhség élt benne azért, hogy szeressék, elfogadják. Voltak persze, hibái, az itallal is meggyűlt a baja, de szabadult volna ő is.

Volt, hogy sírva hívta az édesanyámat, hogy vigye kórházba, mert belehal az ivásba. Kértük, ne kövesse a szüleit ezen az úton, látta a rossz példát. Újra és újra nekifutott, a halála előtt már tiszta volt, nem ivott, nem dohányzott - folytatta.



Tiszteletben tartják a végakaratát



Testvéreként szerette Damu Rolandot, és az asszonynak nagyon fáj, hogy halála után is rengetegen bántják. – Halottról vagy jót vagy semmit. Roland szeretetre méltó ember volt annak, aki jól ismerte. Kereste a boldogságot, várta a csodát, ami csak nem akart eljönni, amióta a börtönből szabadult. Ő csak játszani szeretett volna, de nem hagyták – mondta, majd elárulta a színész végakaratát.



– Sokat beszéltünk a halálról, nálunk ez nem volt tabu. Roli volt mellettem a férjem temetésén, ő mondott beszédet. Én is elmondtam neki, mit és hogyan szeretnék, ha meghalok és ő is nekem. Az volt a kérése, hogy Budapesten temessék el, mert ő ott volt otthon.

A szüleit és a testvéreit sem akarta, hogy részt vegyenek a temetésén, ezt anyunak is elmondta a kórházban. Hamvasztást vagy nyitott koporsós temetést akart, még nem tudjuk, melyik lesz.

Biztos, hogy a szertartás szűk körű lesz, csak az édesanyám, a testvérem, egy másik unokatestvérünk, a mi gyerekeink és két nagyon jó barátja lesz jelen. Illetve Nagy Feró, ha elfogadja a meghívást. Szeretnénk, ha ő mondana beszédet. Ha van olyan kollégája, aki szeretné leróni a kegyeletét, őket is szívesen látjuk, ahogy a szertartás után rajongókat is. Azt azonban nem engedjük, hogy Roland szülei, testvérei és a felesége, Edina megjelenjenek – szögezte le.



A Blikk megkereste Nagy Ferót, aki elfogadta a család meghívását, és amennyiben ideje engedi, ott lesz a búcsúztatón. – Megtisztelő, hogy erre kért a család. Megrendített Roland halála – fogalmazott a Beatrice frontembere.