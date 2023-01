Kitért rá, sztárcsapatok is érkeznek – kedden jelentették be hivatalosan a BORA-hansgrohe szereplését –, Groenewegent már név szerint is nevezte a Jayco AlUla.

Aki 2023 májusában szeretne a világ legjobb sprintereivel meccselni, az nem a Giro d'Italián fog indulni, hanem a Tour de Hongrie-n

– jelentette ki Eisenkrammer.