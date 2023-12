Az Artisjus és eMeRTon-díjas művész Az én Petőfim című előadásával idén minden vármegyében nagy sikerrel lépett fel. Ezüstbojtár című könyve, – amely tiszteleg a halhatatlan Petőfi Sándor előtt – a modern János vitéz története, és egyben az útkeresés könyveként is tekinthetünk rá.

A Petőfi Sándor elbeszélő költeményéből már jól ismert szereplők, a fiatal Jancsi és Iluska története elevenedik meg Jantyik Zsolt könyvében, az Ezüstbojtárban, ám kicsit másként. A szöveg a széttöredezett XX. századba helyezi a szereplőket, és ilyen módon nyelvezetében is újít a klasszikushoz képest, miközben az ütemhangsúlyos verselést és a felező tizenketteseket megtartja. A művet izgalmas történelmi-társadalmi dimenzióba helyezi a dilemma: ha egy árva gyermek a gazdagék kukoricásában születik meg 1989-ben, akkor napjainkban – harmincegynéhány évesen – eljuthat-e vajon Tündérországba, és ha igen, miképpen?

A Magyar Nemzet korábban hírt adott arról, hogy a kötet második kiadását nemrég mutatták be. A modern átiratban Jancsi Londonban lesz londiner, Iluska pedig ugyanott konyhalány, rotterdami orosz maffiózók lesznek a rablók, s idegenlégiósok a magyar huszárok.

Ez a mese több dologban is eltér az eredetitől, nem csak annak modernizált változata

– mesélte az alkotó a Nemzeti Színházban tartott kötetbemutató alkalmával. Azt azonban fontos kiemelni, hogy ez a történet nem gyerekeknek szól. Meseszerű, de sem témájában, sem megfogalmazásában nem a mesei hagyományokat követi. A misztikus elemek közül Jantyik Zsolt az életfa motívumát is használja, míg más jelenetekben az intimitás és érzékiség különböző formáit is beleszövi Jancsi és Iluska történetébe.

Az Ezüstbojtár alkotói turnéja a kötetbemutatóval azonban nem ért véget, annak csupán egyik állomása volt a budapesti teátrum. Az új kiadás gazdag digitális tartalmával Jantyik Zsolt idén minden vármegyébe eljutott, s tervei szerint 2024-ben is folytatja a nagysikerű előadásokat, kiterjesztve a turnét a külhoni városokra is. A kötet különlegessége, hogy nem csupán a szöveget tartalmazza, hanem egy QR-kódon keresztül a hozzá tartozó dalokat, videókat és fotókat is megtekinthetjük. Mindezek mellett pedig interjúkat is olvashatunk Jankovics Marcellel és Vidnyánszky Attilával.

A kötet megjelenését a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.