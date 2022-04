Az Óbudai Danubia Zenekar idén is megrendezi Kalandra fül! című, gyerekeknek szóló klasszikus zenei fesztiválját május 28-án és 29-én a Budapest Music Centerben (BMC). A fesztivál mindkét napjának délelőttjén a Danubia Zenekar 2-2 saját ifjúsági produkciója lesz látható, további 4 előadás pedig kifejezetten erre az alkalomra készül koprodukcióban.

A közös produkciók között szerepel a Szent Efrém Férfikarral és a ZeneMűvekkel tervezett koncert, a Közös hang előadás a Máltai Szimfónia programban hangszeren tanuló gyerekekkel, valamint a Fabényi Réka által vezetett, autista, Down-szindrómás és más fogyatékossággal élő fiatal tagokkal is rendelkező Parafónia Zenekarral való közös fellépés. Az eseményre a zenekarhoz csatlakozik Szinetár Dóra is, aki nemcsak műsorvezetőként lesz jelen, hanem néhány produkcióban is közreműködik.

A Kalandra fül! Fesztivál Magyarország egyetlen olyan klasszikus zenei eseménye, amely immár 3. alkalommal gyűjti egy helyre az óvodás és kisiskolás korosztálynak szóló előadásokat. Az esemény azon túl, hogy értékes információkkal látja el a legkisebb nézőket is, befogadható módon nyújt minőségi zenei élményt, fontos szerepet tölt be az ének-zene és hangszertanulás megkedveltetésében. A fesztivál művészeti vezetője Hámori Máté.

A fesztiválra a jegyek elővételben már megvásárolhatók, a 2 napos eseményen lehetőség lesz ingyenes kísérőprogramokon is részt venni.

