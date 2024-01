Január 2-ától még több extra akció és mennyiségi vásárláshoz kötött kedvezmény a SPAR és INTERSPAR üzletekben – a részletekről a kibővített akciós újság nyújt tájékoztatást. Így a SPAR szupermarketek akciói 20, a SPAR Extra kedvezmények 8, míg az INTERSPAR hipermarketek kedvező ajánlatai már 24 oldalon jelennek meg mostantól.

Az ünnepekre való készülődés a sok öröm mellett sajnos megterheli a pénztárcánkat. A hétköznapok visszatértével ezért az év első hónapjában még jobban odafigyelünk arra, hogy miként spóroljunk. Ezt könnyíti meg a SPAR hetente megjelenő, kibővített extra akciós újsága, melynek köszönhetően a SPAR szupermarketekben több mint 900, az INTERSPAR hipermarketekben pedig 1200 akciós ajánlattal találkozhatnak a vásárlók. Sőt, a következő hetekben minden alkalommal elérhetővé válnak olyan árucikkek, melyeknél bizonyos mennyiség megvásárlása esetén akár 50% kedvezményben részesülhet a vásárló.

1200 akciós ajánlattal indítja az új esztendőt a SPAR

Forrás: spar.hu

A hetente csökkenő árakon túl az egyéb kedvezmények, akciók, hűség-, és kuponajánlatok is segítenek abban, hogy a SPAR vásárlói minél kevesebbet költsenek, miközben továbbra is minőségi, s zömében hazai forrásból származó termékek széles választékához jutnak hozzá. Nemcsak a mindig alacsony árú PIROS ÁRAK Promóció termékei, de a hetente megújuló szórólapos kínálat is ezt a célt szolgálja. Az ebben található termékek a könnyebb tájékozódás érdekében SÁRGA címkével kerülnek megjelölésre az áruházakban. A MySPAR mobilalkalmazás pedig még tovább bővíti az elérhető kedvezmények körét: a hetente frissülő, egy-egy kiemelt árucikkre vonatkozó kuponajánlataival, valamint az alkalmazásban is már elérhető havi rendszerességgel kiadott 20%-os kupon digitális verziójával is segít spórolni. A SuperShop-kártya használatával nemcsak később levásárolható pontokat gyűjthetnek, de további termékkedvezményekhez is hozzájuthatnak a vásárlók, akiknek érdemes hétvégén is ellátogatniuk a SPAR és INTERSPAR üzletekbe, hiszen péntektől-vasárnapig extra ajánlatok várják őket. Minden évben nagy siker a vásárlók körében az INTERSPAR szórólap „fehér hetek” katalógusa, amiben az év eleji fogadalmak betartásához nyújt segítséget az üzletlánc.