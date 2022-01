Pölöskei Gáborné arra is számít, hogy a szeptembertől induló ösztöndíjrendszer is erősíti a tanulókban a felelős gazdálkodói szemléletet. Utóbbi – mint fogalmazott – az intézményekkel szemben is elvárás, így arra számít, hogy a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum (BGSZC) online terembérlési rendszerét a többi központhoz, sőt más fenntartóhoz tartozó intézmények is átvehetik. A Foglalj.be oldal hozzájárul az iskolai infrastruktúra hatékony működtetéséhez a tantermek és tornatermek tanítási időn kívüli értékesítésével, az alkalmazókat pedig fejlesztésre fordítható többletbevételhez juttatja – tette hozzá.