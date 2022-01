Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár is sikeresnek nevezte a „rászedős” árubemutatókkal szembeni fellépést, és megjegyezte, hogy azokat a fogyasztóvédelmi hatóság mellett a rendőrség is kiemelten kezeli. Még mindig van panasz, a célcsoport továbbra is az idősebb korosztály – mondta. Kifejezetten egészségmegőrző céllal hirdetik újabban a csalók a bemutatókat, ezek az emberek nem egészségügyi szakértők, gyakran fenyegetéssel, verbális erőszakkal vették rá az embereket a vásárlásra. Jelenleg is számos eljárás van folyamatban hasonló esetek miatt – közölte. Azt is kérte, hogy ha valaki hasonló esettel találkozik, akkor azt jelezzék a fogyasztóvédelmi hatóságnak, vagy, ha szükséges a rendőrségnek.