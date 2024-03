Az első megmérettetés után a villába beköltöző lányok közül most ketten, Papp Gabi és Jávori Lili voltak a Mokka vendégei. A modellek néhány kulisszatitkot is elárultak az Origo cikke szerint.

Jávori Lili például azt is bevallotta, hogy Tombor Zoltántól rettegett a legjobban a zsűriből, mert ő volt az egyetlen, aki nem akart neki feltétlenül igent szavazni. Izgult is a nagy megmérettetés előtt, mert nehezen találta meg az egyensúlyt aközött, hogy szimpatikus és bájos legyen, de közben magabiztos is.

Papp Gabi a legidősebb a lányok közül, a kora miatt aggódott kicsit, hogy az majd hátráltatja. Gabinak egy lánya is van, ezért is izgult a kiválasztás során, de végül bejutott a legjobb 16-ba, így neki is minden esélye megvan, hogy megnyerje a fődíjat.