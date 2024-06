Brutálisan megerőszakolt egy idős asszonyt egy részeg férfi Hajdúböszörményben – közölte a tenyek.hu. Ahogy az a híradós beszámolóban is hallható volt, a férfi éjjel mászott be a házba és azonnal az alvó nőre támadt. A 78 éves asszony próbált védekezni, de esélye sem volt a fiatal férfivel szemben, aki többször is megerőszakolta.

Súlyos sérüléseket szenvedett a megerőszakolt asszony

Ahogy az esetről korábban részletesen beszámoltunk, a férfi a kerítésén átmászott és meglátta, hogy az utcafront felőli ablak nyitva van. A vádlott letépte a szúnyoghálót és az ablakon keresztül bemászott a lakásba. Az idős sértett az ágyában feküdt és aludt, ekkor csak egy hálóinget viselt. A vádlott által keltett zajra a sértett felébredt, majd a férfi rátámadt a sértettre, ráfeküdt, a száját befogta és a kezeit is lefogta.