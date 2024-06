„Rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó” – ha nem is lehetne ráaggatni a Tankcsapda dalának ikonikus sorát, a TV2 Marics Peti és Pető Brúnó által vezetett Zsákbamacska című műsor június 11-i adásában mégis maradandót alkotott a hajdúböszörményi versenyző, amit a csatorna napi cuki jelenetnek nyilvánított. Lovas Zoltán 14 éve profi táncos, aki korábban még soha nem vett részt televíziós vetélkedőben, most azonban megmérettette magát, ráadásul Stana Alexandra szerepében egy különleges pillanat erejéig társat is kapott maga mellé. A Haon stábja megkereste Zoltánt, aki elmesélte, hogyan került a Zsákbamacska epizódjába.

Stana Alexandra volt Lovas Zoltán táncpartnere a Zsákbamacskában

Forrás: TV2

– Az alapötlet az volt, hogy a testvéremmel jelentkezünk a Mutasd a hangod! című műsorba, arra castingoltunk először, viszont időközben zajlott a Zsákbamacskáé is, és megkérdezték tőlünk, hogy van-e kedvünk azon részt venni. Én mondtam, hogy nagyon szívesen, majd végül be is kerültem a műsorba – mesélte Lovas Zoltán. Tudatta a műsor lényegét is: a versenyben 10 karakter vesz részt, és mindegyikőjüknek egy saját maguk által választott karaktert kell alakítani úgy, hogy annak is öltözik be, Zoltán pedig vidékiként úgy gondolta, hogy a tájszólására építi fel szerepét.

Lovas Zoltán Zsákbamacska iránti érdeklődése kifizetődőnek bizonyult

– Zabszemhelyzet volt, amikor megtudtam, hogy többek között Stana Alexandrával kell majd részt vennem a forgatáson. Ha nekem valaki azt mondja egy évvel ezelőtt, hogy Stana Alexandrával fogok táncolni, akkor lehet, kiröhögöm – vallotta be Lovas Zoltán. Hozzátette, hihetetlen jó embereket ismert meg a műsor során, és annyira megnyerőnek bizonyult a karaktere, hogy gyakran könnyesre nevették magukat a forgatások ideje alatt. Noha pénz- és tárgynyeremény nélkül távozott a vetélkedőből, úgy véli, mégis sikert aratott a szereplése, hiszen salsázhatott Stana Alexandrával, akihez kapott egy ingyen táncórát. Arról, hogy milyen tévés tervek elé néz a jövőben azt mondta, hogy nyitott a megkeresésekre, és azt sem zárja ki, hogy magától jelentkezik majd egy újabb műsorba.