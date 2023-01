A színész a műsor után először Amerikába, majd Indiába ment, ahol éppen filmet forgat, fontos szerepet kapott ugyanis egy produkcióban - mondta a Borsnak a szívtipró, aki azt is elárulta, van-e jelenleg párkapcsolata.

Egyedülálló vagyok jelenleg. Nem azért, mert így szerettem volna, hanem egyszerűen így hozta az élet és rengeteg munkám, külföldi forgatásaim vannak.

– mondta.

Árpa Attila azt is elárulta, rengeteg nő ír neki, de nem ismerkedni szeretnének, inkább csak bókolnak neki.

A színész, mint elmondta, bármennyire is szeretne párkapcsolatot, jelenleg valószínűleg nem fér bele az életébe, és nem is nagyon nyitott rá utazásai során sem. Hisz benne, hogy valahol vár rá az igazi, de az is lehet, hogy nem ebben az életben fognak majd találkozni.