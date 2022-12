Edina már többször is világgá kürtölte, hogy boldogabb, mint valaha, de azt is kiemelte, hogy kislányuk születésével lesz majd teljes az öröme. A kicsi érkezése természetesen a rajongókat is lázban tartja, hiszen Edina igyekszik minél kevesebbet elárulni róla. Először csak a pici nemét fedték fel – ezt a család is egy 90 fős összejövetelen tudta meg –, majd azt árulta el: G.w.M-mel már kitalálták a kislány nevét, ám a választásukat még nem szeretnék elárulni.

Edina frissen készült manikűrjén ugyanis G.w.M és két gyermeke neve mellett egy A-betűt fedeztek fel a rajongók, és ez sokak szerint a picire utalhat.

Az egykori szépségkirálynő már számtalanszor elmondta, hogy dédmamája igazán különleges helyet foglal el a szívében. A kapcsolatuk nagyon szoros, ami nem csoda, hiszen az édesanyját is ő nevelte fel, és Edina gyermekkorában is fontos szerepet játszott. Ráadásul ükmamaként kiveszi a részét az ükunokák neveléséből is. Ennek apropóján nem csoda hát, ha a sztáranyuka az Anna néven is elgondolkozott. A kérdés csak az, valóban erre esett-e végül a választásuk?

Forrás: Ripost

Felmerülhet, hogy a sztárpár különleges nevet szeretne adni közös gyermeküknek. Arról nem is beszélve, hogy korábban Edina sejtelmesen jelezte: a kislányt úgy fogják hívni, hogy mindenki tudja, a pici Edina és G.w.M gyermeke

"A neve fantasztikus. Maga a csoda, és szerintünk nagyon különleges. Olyan, hogy tudod, ő G.w.M és K. E. kislánya" – írta korábban.

Edina két Csutival közös gyermeke a Nina és Medox nevet kapta, míg Márk gyermekei a szüleik neveit viselik: Márk és Melani - írja a Bors cikkében, amelyben a legritkább, lehetséges A betűs nevek felsorolása is megtalálható.