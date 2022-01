A kompkoncertek nyújtotta élmény olyannyira népszerű, hogy most már évek óta teltházzal futnak ki a Bahart hajói. 2020-ban ismét lesz lehetőség átélni a balatoni koncertek nyújtotta élményt, hiszen már biztosan fellép június 19-én a Bagossy Brothers Company, szeptember 4-én Horváth Tamás, szeptember 5-én pedig a Follow the Flow, de további nevek is várhatók még a következő nyárra. Jegyek már kaphatók, tökéletes ajándék lehet a fa alá!