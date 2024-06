Elszabadult a pokol

Fordulás után próbálta fokozni a nyomást a magyar csapat, de nem igazán találta a fogást a skótokon. Érezte ezt a drukkerhad is, amely vehemensen buzdította kedvenceit. Többen egyre nehezebben viselték a feszültséget, ami érthető is volt, hiszen a döntetlen egyik csapatnak sem volt igazán kedvező eredmény. A 69. percben mindenkiben megfagyott a vér: egy komoly ütközés után Varga Barnabás maradt lent a földön mozdulatlanul, a többiek azonnal intettek, hogy orvosi segítségre van szükség. Elcsendesedett a stadion és a campus is, mindenki lélegzet visszafojtva várta, hogy mozduljon meg a csatár, de csapattársak reakcióin látszott, baj van. A lelátón és a DEAC pályáján is felhangzott a Varga Barna rigmus, akit hosszas ápolás hordágyon vittek k a stadionból.

Tíz percet hosszabbított a bíró, melyet gyakorlatilag állva izgult végig mindenki. Aztán a ráadásban eljött az, amit szinte csak egy sporteseményen lehet átélni, a sokadik magyar támadás végre elhozta a katarzist: Csoboth Kevin lőtte a kapuba a labdát a 100. percben, ezzel nyertek a mieink 1–0-ra!

A DEAC-pályán, nincs rá jobb szó, elszabadult a pokol a gól pillanatában: az (öröm)ittas szurkolók őrjöngve, sírva ugráltak, közben repült minden, sörös poharak, flakonok és azok korábbi tartalmai.

A hangrobbanást valószínűleg fél Debrecen hallotta, de valószínűleg ezúttal nem botránkozott meg ezen senki, mert Magyarország tett egy nagy lépést a továbbjutás felé! A lefújás után, vasárnap este ide, vasárnap este oda, még sokáig tartott az ünneplés, hiszen tudjuk: Az éjjel soha nem érhet véget!

Európa-bajnokság, A csoport, 3. forduló

SKÓCIA–MAGYARORSZÁG 0–1 (0–0)

Stuttgart, Stuttgart Aréna 54 ezer néző. Vezette: Facundo Tello (Gabriel Chade, Ezequiel Brailovsky) – argentinok

SKÓCIA: Gunn – Ralston (McLean, 83.), Hendry, Hanley, McKenna, Robertson (Morgan, 89.) – McGinn (Amstrong, 76.), Gilmour (Christie, 83.), McGregor, McTominay – Ché Adams (Shankland, 76.). Szövetségi kapitány: Steve Clarke

MAGYARORSZÁG: Gulácsi – Botka, W. Orbán, Dárdai M. (Szalai A., 74.) – Bolla (Csoboth, 86.), Schäfer, Styles (Nagy Á., 61.), Kerkez (Nagy Zs., 86.) – Szoboszlai D., Varga B. (Ádám M. 74.), Sallai R. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Sárga lap: Styles (18.), Orbán (26.), Schäfer (44.), McTominay (50.), Kleinheisler (75., pályán kívül), Csoboth (90+11.)

Gólszerző: Csoboth (90+10.)