Már több mint egy órával a Németország–Magyarország válogatott labdarúgó-mérkőzés kezdete előtt alig lehetett elférni a Nagyerdei Víztoronyban szerda délután. Nem csoda, hiszen a nemzeti tizenegy évek óta tartó jó szereplése újkori futball-lázat okozott az országban, így Debrecenben is. Aki nem érkezett időben üres padot találni esélye sem volt maradt a bekérezkedés valahová, míg az élelmesebbek padokat kerítettek valahonnan, és megpróbálták a lehető legközelebb helyezkedni a kivetítőhöz.

Eb-szurkolók Debrecenben: Szoboszlai Dominik továbbra is a szurkolók egyik nagy favoritjának számít

Forrás: Czinege Melinda

Győzni kell

Szalai Márkó egy liverpooli Szoboszlai Dominik-mezben, egy hűsítő nedűvel a kezében várta a kezdősípszót. – A svájciak elleni összecsapást egy barátomnál néztük, úgyhogy élőben, nagyközönséggel ez az első meccs, de nagyon impresszív, és jó hangulat lesz itt a víztorony kertjében – nézett körbe.

Egy kiélezett harcra várok, muszáj lesz az első csoportmérkőzéshez képest feljavulnunk, fejlődnünk.

Egy kicsit keményebben, harciasabban kell fociznunk, és akkor lehetőségünk ez ellen a jól játszó, kimondottan jó formában lévő német válogatott ellen. Úgy vélem, győznünk kell ahhoz a németek ellen, hogy reális esélyünk legyen a továbbjutásra, és nem ártana egy egész jó gólkülönbség is. De én most annak is örülnék, ha most egy x-et ki tudnánk hozni, és akkor Skócia ellen mindent belerakva egy győzelemmel akár tovább is mehetünk – bizakodott Márkó.

Musiala bejött...

Karsai Máté egy asztaltársaság tagjaként várta már, hogy végre elkezdődjön a mérkőzés. Arra kérdésünkre mire számít, már sorolta is:

Egyértelmű: magyar győzelem, mindkét csapat szerez gólt, Fiola Attila két szabálytalanság, illetve Musiala a néemetektől egy kaput eltaláló lövés.

Ha ezek megtörténnek, akkor vasárnap nagyon oda kell tenni magunkat, három pontot meg kell szerezni, és onnan továbbjutottunk. De ha ”csak” négy pontunk lesz a végén, akkor is jó esélyünk lesz továbblépni – mondta el Máté, aki azt is megígérte, ha továbbjut Marco Rossi együttese, az asztaltársaságából mindenkit meghív egy sörre.

A mieink kivonulását taps és biztató füttyögés fogadta, majd a Himnuszt egy emberként énekelte Szoboszlai Dominikékkel a több száz összegyűlt szurkoló. A korrektség kedvéért meg kell említeni, hogy egy maroknyi német drukker is kilátogatott a Nagyerdőre, akik megpróbálták hangosan megéljenezni kedvenceiket, de túl nagy sikert nem arattak vele.

Felharsant a Ria, ria, Hungária! rigmus, az első percben pedig máris talpra ugrottak a magyar drukkerek, de kimaradt a nagy helyzet.

Minden jó megoldást hangos éljenzés kísért, legyen szó egy szép passzról, vagy egy szimpla szerelésről.

A németek góljánál mindenki a fejét fogta, mert ilyen pechet/bénázást, ami a találat előtt született, ritkán lehet lehet látni futballpályán. Ám aztán újult erővel tört elő a torkokból a buzdítás.