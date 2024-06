Labdarúgás 2 órája

Foci-Eb: Dombi Tibor elárulta, mit vár a németek ellen

A Loki legendája arról is szót ejtett, hogy játékosként már mindig várta a felkészülést, de most nehezebben zökkent vissza a régi kerékvágásba. A foci-Eb történéseit is figyelemmel követi, bízik a magyar csodában.

Dombi Tibor a foci-Eb meccseit folyamatosan figyelemmel követi Forrás: NS-archív

Hatalmas érdeklődés övezte múlt szombaton a magyar labdarúgó-válogatott bemutatkozását a 2024-es foci-Eb-n. Azonban a Marco Rossi szövetségi kapitány irányított együttes a Svájc elleni nyitányon igen rossz napot fogott ki. Nemzeti tizenegyünk a kétgólos hátrány után az egyenlítésért még ugyan sokáig küzdhetett, de végül 3–1-es vereséget szenvedett. Dombi Tibor a magyaroktól továbbjutást remél a foci Eb-n

Forrás: NS-archív A DVSC legendája, Dombi Tibor is értékelte a Haonnak a látottakat, valamint arról is szót ejtett, mit vár a szerdán 18 órakor kezdődő német–magyar találkozótól. Az utolsó percig bizakodik Dombi Tibor elmondta, hogy az első csoportmeccs történéseit baráti körben követte. Bár a magyaroktól jobb játékot várt, de kiemelte, hogy még nem történt tragédia, a következő meccseken javítani kell. – Az első félidő nagyon furcsa volt számomra, válogatottunk már régen játszott ilyen rosszul, bosszantó, hogy pont most nem jött ki a lépés. Azonban a második félidőben mindent megtettek azért, hogy egalizáljanak, sajnos ez nem jött össze. Abban biztos vagyok, hogy a magyar csapat ennél többre képes. Történt, ami történt, ezen most gyorsan túl kell lépni. Szoboszlai Dominikék az utóbbi időben már többször is megmutatták, hogy a világ legjobb nemzeti alakulataival is felveszik a versenyt. A hazai környezetben futballozó németek ellen egy kőkemény meccset várok. A papírforma szerint egy tisztes helytállás várható, de magyar szurkolói szemszögből miért ne reménykedhetnék. A szerdai összecsapást az otthonomban nézem majd. – Ahogyan Svájc ellen, így most is bízom a jó eredményben még annak ellenére is, hogy a németek bombaformában vannak – nyilatkozta Dombi Tibor. Továbbjutást remél A „Kicsi” becenévre hallgató közönség-kedvenc röviden arról is beszélt, hogy szerinte a magyarok tovább fognak jutni a csoportból. – Azáltal, hogy nem csak az első két csapat jut tovább, még izgalmasabbá teszi a kontinensviadalt. Ha a válogatottunk a németeket meglepné, nagyon örülnék neki, de a skótok ellen egyértelműen versenybe szállhatunk. Véleményem szerint ha a harmadik pozícióban végzünk, jó eséllyel játszhatunk még az egyenes kieséses szakaszban is, onnantól pedig már minden meccs hab lenne a tortán – ecsetelte Dombi Tibor.

Jó volt visszatérni A jelenleg a Loki asszisztens edzőjeként tevékenykedő Dombi Tibor arról is mesélt, hogy szabadsága után milyen volt visszatérni ismét a pályához. – Annak idején játékosként már nagyon vártam, hogy készüljünk a következő szezonra. Bár persze most edzőként is örültem, hogy visszatértünk, de talán már több idő kell ahhoz, hogy visszazökkenjek a régi kerékvágásba. Jólesett pihenni, hazudnék, ha azt mondanám, hogy már ki voltam éhezve a munkára. Sajnos most nem indulhatunk a nemzetközi kupában, ennek ellenére mindent megteszünk, hogy a csapat a következő idényben minél sikeresebb legyen. – A 15 és 21 órakor kezdődő Eb-meccseket a futballistákkal együtt továbbra is követjük majd, de a tréningek miatt a 18 órakor kezdődő találkozók javát nem fogjuk látni. Mivel többek között a spanyol Manrique, a francia-portugál Domingues és az ukrán Romancsuk is együttesünk tagja, így még érdekesebb nézni egy-egy válogatott meccsét, hiszen ha egy nemzeti csapat kikap tornán, rendesen mennek a zrikák – osztotta meg gondolatait Dombi Tibor.

