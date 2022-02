Szebbnél szebb lányok közül kell választaniuk az ítészeknek, ráadásul rögtön az első bemutatkozó, Béke Frida is könnyeket csalt a szemekbe, ugyanis arról mesélt, hogy az édesanyja a példaképe, mert mindent megtesz értük. A zsűri egyébként maga is megörökíti az eseményt, ugyanis mielőtt a lányok bevonultak volna, több szelfit is lőttek, mi pedig megörökítettük, ahogy ezt teszik:

Az előtérben Béres Alexandra

Fotó: Szűr Annamária / MW