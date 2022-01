Belegondolt már abba, hogy mennyi káros anyagot szív be, amikor a zöld hulladékot égeti? Ennél már csak az a rosszabb, ha a levelek és a gallyak vizesek. A Hulladékvadász nevű környezetmegmentő szer­vezet szerint olyan mikrorészecskék is bejutnak ilyenkor a tüdőbe, amelyek ott is maradnak. Ezek rövid távon is okozhatnak károsodást, hosszú távon pedig erősítik a rák kialakulását.